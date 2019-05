Dopo l'infruttuosa trattativa dello scorso inverno, Allan ed il PSG continuano a cercarsi, corteggiarsi, promettersi un amore che non si può non chiudere con un trasferimento sotto la Tour Eiffel. Questo è il quadro che arriva anche attraverso la ricostruzione di un passaggio di un brasiliano dall'Italia alla Francia fatto attraverso gli argentini: il meltin pot del mercato è guidato, infatti, da Juan Arribas, l'agente di Allan e da Luis Ferrer, prima scouting ed ora vero e proprio braccio destro di Henrique Antero, il potentissimo ds del PSG. Gli argentini Arribas e Ferrer stanno lavorando ai fianchi del Napoli, dopo il gran rifiuto di Aurelio De Laurentiis del mese di gennaio.



L'ACCORDO - Il PSG e l'entourage di Allan hanno un accordo per un quinquennale tra i 5 ed i 6 milioni di euro a stagione. Il club dello sceicco Al Khelaifi non vuol versare, però, 80 milioni nelle casse del Napoli, come richiesto da De Laurentiis. Quest'inverno, l'offerta è stata di 40 più bonus: l'intenzione è di migliorare, non di stravolgere le cifre. E se ADL si frappose ad ogni possibile trattativa, ora sa che non può alzare la barricata: a 60 milioni (bonus compresi) si può iniziare a ragionare, anche perché i rapporti tra le due dirigenze sono positivi, anche se le visioni sono diverse in seno agli organismi politici del calcio continentale. Resta da capire se nell'operazione Allan entreranno anche delle sponsorizzazioni qatariote. SEGNALI VIOLA - Intanto, da Firenze arrivano segnali inequivocabili di un Napoli che già pensa al post-Allan. Informalmente, gli scouting della Viola vanno ripetendo ad intermediari ed agenti che cercano anche un centrocampista centrale con le caratteristiche di Veretout, lasciandosi anche sfuggire che il francese resterà in Italia nella sua prossima destinazione. Ad oggi, quella destinazione, al 90% è il Napoli. Ed è il primo passo fatto dal Napoli per tenere alta l'asticella della competitività, cercando giocatori capaci di interdire, ma anche di costruire come ha dimostrato di saper fare Veretout.