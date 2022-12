Tutto da scrivere il futuro di Diego Demme. L'ex Lipsia non trova spazio nel Napoli, complice il rendimento super di Lobotka che è l'intoccabile nello scacchiere di Spalletti. Il tedesco, così, medita l'addio e il ds Giuntoli si guarda attorno per trovare un eventuale sostituto. Due i nomi menzionati oggi da Repubblica, ovvero quello di Hjulmand (classe '99) del Lecce e quello di Matheus Henrique (classe '97) del Sassuolo. In entrambi i casi servirebbe un acquisto a titolo definitivo.