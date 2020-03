La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Arek Milik: "Insomma anche se le strade si divideranno, col club non pare ci sia una frattura. E non è detto ancora che non possano esserci sorprese, visto che presto le prospettive cambieranno in maniera sostanziale: per il calcio, come per tutte le altre attività professionali e sociali. Per cui oggi c’è l’interessamento del Milan, per il centravanti, così come quello dell’Atletico Madrid. Ma sul domani non vi è certezza. Quello che Aurelio De Laurentiis e il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli hanno chiaro e che se Milik vorrà restare ancora in azzurro, dovrà comunque prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021".