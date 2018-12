Due giornate di squalifica per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, giocatori del Napoli, dopo la partita di Milano contro l'Inter:



DUE GIORNATE E AMMENDA DI 10.000 EURO

Insigne (Napoli) - insulti all'arbitro, da capitano



DUE GIORNATE

Koulibaly (Napoli) - una per il giallo perché già diffidato, la seconda per ironico applauso al direttore di gara