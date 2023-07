Undici giorni e inizierà ufficialmente la stagione del Napoli con il primo ritiro a Dimaro. Non c'era lo scorso anno Kim e non ci sarà neanche questa volta, dato che è destinato a indossare la maglia del Bayern Monaco. Sostituto cercasi e il Corriere dello Sport si sofferma su due profili in particolare sondati dal Napoli. Il primo è quello di Max Kilman, difensore classe '97, inglese di origini ucraine in forza al Wolverhampton. Offerti 35 milioni ma niente da fare, perché secondo The Athletic per meno di 40 milioni non partirà. Bisognerà ritentare o attendere. Il secondo nome è quello di Robin Le Normand della Real Sociedad: anche qui il prezzo è alto, si parla quantomeno della stessa somma.