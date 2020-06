Il Napoli prenderà un attaccante in caso di addio di Arek Milik in estate. Secondo Sky Sport, Osimhen e Jovic sono due giocatori che piacciono al Napoli e lo ha confermato anche Giuntoli, ma hanno una valutazione importante. La certezza è che in rosa, oltre a Petagna e Mertens, ci sarà un altro centravanti. Da capire se sarà Milik o meno...