Dopo aver preso l'attaccante nigeriano Osimhen, il Napoli rischia di perdere il difensore brasiliano Gabriel, vicino all'Arsenal. Secondo il Corriere dello Sport, interessano altri due giovani del Lille: il terzino croato Domagoj Bradaric e il centrocampista franco-senegalese Boubakary Soumaré. Per quest'ultimo bisognerebbe però svenarsi, ipotesi non contemplabile attualmente nelle strategie per il futuro: però sarebbe gradita almeno un'opzione.