Il Napoli ha messo gli occhi in Turchia per cercare eventuali rinforzi della rosa a disposizione di Rudi Garcia, secondo quanto riportato dal portale Sporx. Gli obiettivi dalla Super Lig, magari già per gennaio, sono infatti due: il primo è Sebastian Szymanski del Fenerbahce, il secondo è Fisayo Dele-Bashiru dell'Hatayspor.