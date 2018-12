Secondo Rai Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristino Giuntoli continua a lavorare per arrivare a due nomi per rinforzare il centrocampo: Agustin Almendra del Boca Juniors e Lobotka del Celta Vigo. L'argentino è l'obiettivo numero uno, mentre lo slovacco può arrivare in caso di addio di Diawara.