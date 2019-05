Il Napoli vuole rifare le fasce. Come scrive il Corriere dello Sport, il club partenopeo vuole regalare due terzini nuovi a Carlo Ancelotti: i nomi sono quelli di Theo Hernandez per l'out di sinistra e Kieran Trippier per quello di destra. Il primo è del Real Madrid e i contatti sono già stati avviati; il secondo del Tottenham, ma qui la trattativa è più complicata vista anche la forte concorrenza.