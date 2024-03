Napoli, dura contestazione al Maradona: 'Vaffa... lo scudetto, meritiamo più rispetto'

Una stagione iniziata male, proseguita peggio e che sta andando in una direzione pessima perché i campioni d'Italia in carica stanno per scucirsi lo scudetto dal petto nel peggiore dei modi. Con unche fa sprofondare l'ambiente nellaIl Napoli difficilmente riuscirà a centrale la zona Champions e in generale rischia di restare fuori da ogni competizione europea nella prossima stagione. La partita di oggi contro l'Atalanta rappresentava una speranza per restare ancora in scia, per non allontanarsi troppo dalle squadre da rincorrere. E invece è arrivato un netto ko,Un risultato che non ha tanta storia, il quinto posto sta per diventare quasi un miraggio.

- Ai tifosi non può andare giù quanto stanno vedendo, l'enorme passo indietro che è stato fatto da un anno a questa parte.. Soprattutto al triplice fischio, con unaSono arrivati dei cori decisi, ricchi di delusione. A partire da. Con tanto di lancio di bottigline dagli spalti anche se i calciatori erano molto lontani e quindi mai in pericolo. A testa bassa Osimhen e compagni hanno lasciato il terreno di gioco tra la contestazione generale.