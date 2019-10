Come riporta il Corriere dello Sport, confronto importante in casa Napoli prima della gara con il Genk: Carlo Ancelotti non vuole più i cali di tensioni visti nella seconda frazione contro il Brescia. Il tecnico si è così rivolto alla squadra: "E allora? Stavolta cosa ci è successo?", "Ve lo dico io...". Ha definito la partita con il Cagliari "stregata", ma cosa diversa è accaduta con il Brescia: "Stavolta è calata la tensione e non deve più succedere".