Napoli, duro messaggio dei tifosi: 'Chi non se la sente saluti con dignità, vogliamo rispetto'

Giovanni Annunziata

Il periodo del Napoli è veramente complicato, gli azzurri dalla vittoria dello scudetto oggi si ritrovano con 22 punti in meno rispetto alla passata stagione e soprattutto al nono posto, a -5 dalla zona Champions. Risultati e prestazioni che non convincono, chiaramente, i tifosi che già a Torino contro la formazione granata avevano mostrato il proprio dissenso al triplice fischio.



Dalla Curva B del Maradona, prima del fischio d'inizio di Napoli-Salernitana, è arrivato un messaggio molto chiaro con uno striscione che recita queste parole: "Chi non se la sente saluti con dignità. Vogliamo solo chi ha orgoglio, ambizione e rispetto per la città".