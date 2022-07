, che da dieci giorni ufficialmente non è più un giocatore della Juventus. Su di lui c'è l'attenzione di diversi club europei e in Italia sono ben quattro le squadre che lo seguono da un po'. L'Inter è stata la prima a mettere gli occhi sulla Joya, poi la Roma con tanto di dichiarazioni di Totti, il Milan campione d'Italia e, infine,con un argentino che vestirebbe la maglia di Maradona., il cui entusiasmo recentemente era un po' scemato tra cessioni importanti e obiettivi sfumati troppe volte. Ci sono stati dei primi colloqui tra il Napoli e l'entourage del giocatore. Inizialmente per sondare il terreno e la disponibilità per i partenopei nell'intraprendere determinati discorsi.- Interesse vero da parte del Napoli. Tuttavia ieri il direttore sportivo. Questa è unadove non sempre si può dire la verità. Un po' per strategia, un po' per non mostrare le proprie carte in tavola, il Napoli non esce troppo allo scoperto. Anche se oggi il vice presidente Edoardo De Laurentiis qualcosa se l'è lasciato scappare con un sibilinoquando gli è stato chiesto proprio di Dybala.- Economicamente si potrebbe pensare a una distanza troppo grande tra richieste e progetti societari, perché Dybala inizialmente chiedeva quasi 10 milioni di euro di ingaggio e il tetto ingaggi del Napoli è stato fissato a 3,5 milioni. Per colpi ad effetto si possono fare delle eccezioni, come in questo caso.per convincere Dybala, più passa il tempo più si può tentare di abbassare le proposte per l'ingaggio. Altri due fattori vanno tenuti in considerazione nell'operazione: il rinnovo di Koulibaly e un'ipotetica offerta più allettante per la Joya. In caso di firma sul nuovo contratto da parte del difensore senegalese verrebbe investita, soprattutto per il futuro, un'importante risorsa economica e quindi si penserà non poche volte se fare o meno l'investimento con Dybala. C'è anche il fattore concorrenza da non sottovalutare, perché l'argentino chiaramente piace in giro.