Il Napoli pare aver individuato colui al quale affidare la difesa dei propri pali per gli anni a venire.



Sul taccuino degli uomini mercato della società partenopea è infatti finito il nome di Elia Caprile, 21enne portiere del Bari, rivelazione dell'attuale campionato cadetto. Le intenzioni del Napoli sarebbero quelle di lasciare il giocatore in Puglia fino al termine della stagione per poi portarlo in azzurro nel corso dell'estate.



Se l'accordo tra le società appare poco più di una formalità, dal momento che entrambe sono di proprietà della famiglia De Laurentiis, ciò che ancora manca è l'assenso del calciatore.



A darne notizia è Gianluca Di Marzio.