Continua la festa a Napoli, dopo che gli azzurri giovedì sono diventati campioni d’Italia. Tanti momenti di gioia per i sostenitori partenopei ma quella di oggi ha tutta l’aria di essere la vera giornata scudetto, perché Spalletti e i suoi uomini saranno in campo per la prima volta con il traguardo raggiunto.



#Napoli, alle 18 la sfida alla #Fiorentina: fuori al #Maradona prosegue la festa #Scudetto #NapoliFiorentina pic.twitter.com/IAfMxo3zMq

ANCORA FESTA SCUDETTO - De Laurentiis l’aveva annunciato,La risposta c’è stata, sold out in pochissimo tempo per assistere a Napoli-Fiorentina. In campo ci sarà la festa scudetto più importante,Nel post partita è attesa l’esultanza iniziata tre giorni fa alla Dacia Arena, ma stavoltaTante sorprese in arrivo al triplice fischio, tra cui l’esibizione