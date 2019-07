James Rodriguez è uno dei giocatori più contesi dell'estate. Il fantasista del Real Madrid è il sogno di mercato del Napoli e obiettivo dell'Atletico Madrid. Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, ha commentato a margine di un pranzo della squadra ai giornalisti presenti le voci che vedono il colombiano sempre più vicino al l'Atletico.



Queste le sue parole: "Guardate, all'Atletico Madrid i grandi giocatori interessano sempre. E James è un grande giocatore. Però da qui a dire che possa venire all'Atletico, ce ne vuole. Tutti vogliono avere grandi giocatori nella propria squadra e James lo è".



TRATTATIVE IN CORSO? - "Se ci sono trattative in corso? Che io sappia, no".