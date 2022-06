Domani aprirà ufficialmente il calciomercato estivo e il Napoli è già molto attivo. Si dà più di uno sguardo anche al reparto offensivo con Insigne che è andato via, Mertens pronto a salutare e la coppia Politano-Ounas che difficilmente resterà ai piedi del Vesuvio.



Ecco spuntare una nuova idea per l'attacco. Si tratta di Joaquin Correa. El Tucu è arrivato un anno fa all'Inter dove ha trovato poco spazio e la sua partenza potrebbe liberare l'entrata di Dybala. Il Napoli cerca l'occasione giusta e il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione napoletana. L'Inter, però, valuta Correa circa 30 milioni, ovvero quelli spesi dai nerazzurri per riscattarlo dalla Lazio. Potrebbe trovarsi l'intesa attorno ai 25 a cui andrebbero però aggiunti 3 milioni di ingaggio. Il Napoli potrebbe puntare su un prestito oneroso o con obbligo di riscatto con la speranza di uno sconto da parte dei nerazzurri. Lo riporta Il Mattino.