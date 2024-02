Napoli, è corsa a due per Osimhen: il punto

Federico Russo

La stagione in corso di Victor Osimhen è ben lontana dai fasti dello scorsa stagione, che aveva messo in mostra tutte le sue qualità, conclusasi con lo scudetto e il premio di capocannoniere. Infatti tra problemi fisici e Coppa d’Africa il bomber nigeriano ha giocato solamente 13 delle 24 partite del Napoli in Serie A. Nonostante nell’ultimo periodo sia arrivato un tribolato rinnovo fino al 2026 il futuro dell’attaccante classe 1998 non dovrebbe essere sotto il Vesuvio. Per questo l’attaccante è diventato il principale desiderio di diversi top club europei. L’attaccante, che preferirebbe un trasferimento in Inghilterra rispetto ad altri campionati, ha suscitato l’interesse del Chelsea, che starebbe valutando di pagare la clausola rescissoria di 130 milioni, lo riporta Fichajes.net. Si legge che gli verrebbe proposto un contratto pluriennale, possibilmente di sette anni, con aumento di stipendio rispetto all’attuale in Italia. L’arrivo in Inghilterra gli consentirebbe di seguire le orme del suo idolo Didier Drogba, leggenda dei Blues.



I DETTAGLI - Viste le difficoltà del club inglese nel gonfiare la rete, in assenza di un bomber, Pochettino ha alternato nelle ultime uscite come attaccante centrale Nicolas Jackson e Cole Palmer come “falso nove”.Per questo è lecito attendersi un grande acquisto in estate nel reparto offensivo, uno dei papabili è appunto Victor Osimhen. Sulle sue tracce non ci sarebbe però solamente il club inglese, infatti anche il Paris Saint-Germain starebbe monitorando la situazione del calciatore. I francesi in estate saranno attesi dalla ricerca del sostituto di Kylian Mbappé oltre a rinforzare altri reparti. Quello che appare ormai certo è che il suo futuro sarà lontano dall’Italia. La sua eventuale partenza spingerà inevitabilmente il Napoli alla ricerca di un attaccante di qualità consentendo ai partenopei anche di reinvestire i soldi incassati per puntellare la rosa.



FUTURO - Restano poche partite a disposizione dei partenopei per cercare di rimediare a una situazione di classifica deficitaria: nono posto in classifica con 36 punti, -9 dall’Atalanta quarta. L’esonero di Walter Mazzarri, che ha lasciato spazio al ritorno a Napoli di Francesco Calzone, potrebbe dare la “scossa” al club campano, atteso stasera dal match di andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. La massima competizione europea spesso tira fuori il meglio delle squadre anche in situazioni complesse. Sicuramente però il Napoli ha bisogno sicuramente del miglior Osimhen per concludere la stagione in maniera ottimale raggiungendo quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League, che appare attualmente una chimera.