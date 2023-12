Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2023

, storico attaccante del Napoli, è stato vittima di un aggressione in Uruguay durante un party in cui è stato vittima anche di una coltellata che l'ha costretto al ricovero in ospedale.Fra i messaggi di affetto per lui è arrivato proprio quello del club azzurro: "Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli"