Ha un nome e un cognome il profilo del centrocampista moderno, alla Fabian Ruiz, indicato ieri in conferenza stampa da Carlo Ancelotti dal ritiro di Dimaro. Il Napoli ha inserito da tempo nell'elenco degli obiettivi per la campagna acquisti il profilo della stellina classe 1999 del Fenerbahce Eljif Elmas che, secondo Il Corriere dello Sport, è un autentico pallino anche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un calciatore duttile, impiegato preferibilmente come centrocampista centrale con caratteristiche offensive, ma capace di risultare efficace anche in posizione più defilata.



I contatti con l'entourage del giocatore macedone e col suo club di appartenenza sono stati sempre più fitti negli ultimi giorni, ma non hanno portato ancora all'accordo totale per consegnarlo nelle mani di Ancelotti. Sotto contratto fino a giugno 2022, Elmas ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro per il Fenerbahce, giudicata però troppo alta da un Napoli che oggi potrebbe tornare al tavolo delle trattative per smuovere l'impasse. Rimangono defilate le alternative che conducono a Pulgar del Bologna e Almendra del Boca Juniors.