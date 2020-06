Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli grazie al gol contro l'Inter. Sono 122 le reti segnate in maglia azzurra, staccando così Hamsik e diventando il giocatore più prolifico mai visto ai piedi del Vesuvio.



C'era l'ombra dell'Inter alle sue spalle. Ma non andrà in direzione Milano perché arriva finalmente il rinnovo. In questo momento il giocatore sta firmando un contratto che lo legherà al club azzurro fino al 2022.