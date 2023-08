Nessuna frenata, nessun problema per il passaggio di Gabri Veiga al Napoli. La permanenza di Piotr Zielinski non ha fatto scattare il semaforo rosso, come già raccontato in questi giorni. Perché il gioiellino spagnolo classe 2002 era nei pensieri azzurri già da tempo e sarà una risorsa in più, aggiungerà altra qualità ad un centrocampo già tanto forte come quello partenopeo. I dialoghi tra il Napoli e il Celta Vigo sono andati avanti e hanno subito una bella accelerata negli ultimi giorni, fino a questa notte, quando è stata trovata l'intesa decisiva.



I DETTAGLI - Il Napoli non pagherà al club galiziano la clausola da 40 milioni ma ha trovato l'accordo per 35 milioni di euro tra parte fissa più bonus. Si attende lo scambio di documenti, visti i dettagli definiti. Gabri Veiga, dunque, è pronto a firmare un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Chiaramente non sarà ancora a disposizione per il match di domani, l'esordio della squadra di Garcia a Frosinone, però De Laurentiis si prepara a presentarlo davanti ai 50 mila napoletani che saranno presenti al Maradona domenica 27 agosto in occasione della sfida contro il Sassuolo.