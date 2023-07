Prime operazioni di mercato per il Napoli. Arriva, o meglio, ritorna Pierluigi Gollini che sarà il secondo portiere anche la prossima stagione, dato che inizialmente nelle gerarchie partirà alle spalle di Alex Meret. Da gennaio a giugno è stato chiamato in causa per quattro volte da Luciano Spalletti facendosi trovare prontissimo e raccogliendo anche due clean sheet.



I DETTAGLI - Raggiunto l'accordo in questi giorni, Gollini arriva dall'Atalanta in prestito oneroso da 400 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Gollini si unisce immediatamente al gruppo che tra qualche ora partirà per il primo ritiro di Dimaro. Domattina le visite mediche in Trentino e l'inizio della nuova stagione con il Napoli.