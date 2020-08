A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, che può rappresentare la vera svolta per gli uomini di Gattuso (si riparte dall'1-1 del "San Paolo"), il Napoli inizia a puntellare la squadra in vista della prossima stagione. Manca solamente l'ufficialità, ma il club di Aurelio De Laurentiis ha definito i rinnovi di contratto dei terzini Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo.



ORA ZIELINSKI - Per entrambi è in arrivo la firma su un nuovo contratto quinquennale, che scadrà dunque a giugno 2025: il laterale portoghese andrà a guadagnare circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, 2,8 invece per l'ex giocatore dell'Empoli. Il prossimo nome in agenda è ora quello di Piotr Zielinski, col quale esiste da tempo un'intesa di massima, mentre nell'incontro con Ramadani De Laurentiis ha posto le basi per il prolungamento di Nikola Maksimovic.



CASO FABIAN - Le situazioni più spinose continuano ad essere invece quella di Fabian Ruiz, per il quale il Napoli cerca da diverse settimane un accordo per inserire una clausola rescissoria importante - per tutelarsi in caso di maxi offerte dalla Spagna o dalla Premier - e di Arkadiusz Milik, a un passo dall'addio e sempre fortissimamente nel mirino della Juventus.