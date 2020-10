Nella giornata di oggi si sono fatti nuovi passi avanti per il rinnovo di contratto di Rino Gattuso con il Napoli. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'allenatore si è incontrato col presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli per sistemare alcuni dettagli: intesa raggiunta su tutto, dall'ingaggio alle clausole, passando per la durata del nuovo contratto. Avrà una durata di due anni con opzione a favore del club per il terzo, non esisteranno penali o clausole come chiesto dall'allenatore e l'ingaggio sarà di circa 1,9 milioni a stagione più bonus al raggiungimento di alcuni risultati.