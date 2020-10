Tiemoué Bakayoko torna in Serie A. E' fatta per l'arrivo in azzurro del centrocampista francese classe 1994, che lascia il Chelsea e si trasferisce in prestito annuale al Napoli, senza diritto di riscatto. L'ex Monaco, che ha già giocata in Italia nel 2018-19 con il Milan, collezionando 42 presenze e 1 gol contro l'Inter, è stata una precisa richiesta di Gattuso. I Blues dovrebbero partecipare al pagamento dell'ingaggio di Bakayoko, superiore ai tre milioni di euro netti. Bakayoko è atteso tra domani e lunedì in Italia per visite e firma.