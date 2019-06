Il Napoli ha finalmente sbloccato la trattativa con gli agenti di Kostas Manolas che è ormai pronto a firmare il suo nuovo contratto con il club azzurro. Dopo diversi giorni di contatti, le parti sono arrivate alla fumata bianca, con tutti i dettagli che sono stati risolti oggi pomeriggio. Ora manca solo l'ufficialità che è attesa già nelle prossime ore.



I DETTAGLI - Alla Roma andranno 36 milioni, equivalenti alla clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore. Nell'affare sarà incluso anche il cartellino di Diawara, fortemente voluto da Fonseca, valutato 21 milioni di euro. Il Napoli verserà quindi 15 milioni di euro nelle casse del club giallorosso, oltre al giocatore ex Bologna, per un affare che dopo diverse settimane di intense trattative è ormai giunto al termine, con il lieto fine per tutte le parti.



ACCORDO COL GIOCATORE - Il nodo legato ai diritti d'immagine, che aveva tenuto banco nei giorni scorsi, è stato risolto nel tardo pomeriggio alla presenza dello stesso giocatore, che ha deciso di partecipare in prima persona agli incontri tra il Napoli e i propri agenti. Manolas è quindi pronto a firmare un contratto da 4,5 milioni netti a stagione che lo renderà uno dei giocatori più pagati della rosa azzurra. Cifre che certificano la voglia del Napoli di investire sul difensore greco, pronto a comporre con Koulibaly una delle coppie più importanti dell'intera Serie A.