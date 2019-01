Marko Rog è pronto a diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Come raccolto da Calciomercato.com il centrocampista croato si trasferirà in Spagna con la formula del prestito secco. Nelle ultime ore è circolata la voce di un obbligo di riscatto per il club andaluso al raggiungimento delle 15 presenze, ma il Napoli ha escluso questa formula. Rog è atteso a Siviglia domani per visite e firma.