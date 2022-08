Era inevitabile visti i tanti addii che sono stati affrontati. Chiaramente non è finita qui, perché c'è ancora qualcosa da fare. Tra reparto offensivo, portieri ancora da definire e centrocampo con alcune incertezze, è tempo di lavorare sodo per il ds Cristiano Giuntoli.- Ieri Petagna è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Monza. Così serviva un nuovo innesto che da settimane portava il nome di Giovanni. Gli ultimi dettagli erano stati definiti, mancava solo l'ok da parte di De Laurentiis.Prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Fissato anche un potenziale obbligo di riscatto che scatterebbe a condizioni molto difficili. Ma intanto Spalletti ha il suo nuovo attaccante:- Giuntoli è a Parigi per portare avanti due trattative molto importanti, quella die quella di. Due affari slegati ma si tratta con lo stesso club.per il centrocampista spagnolo bisogna trovare l'intesa sulla cifra per il trasferimento con 5 milioni che ballano (25 l'offerta, 30 la richiesta del Napoli). All'estremo difensore piace la destinazione azzurra ma si dovrà trovare la quadra economica visto l'ingaggio da circa 12 milioni di euro che percepisce attualmente.metterebbe la parola fine al dualismo con Donnarumma ed- Con Fabián Ruiz in uscita c'è bisogno adesso di un nuovo colpo a centrocampo.Il centrocampista francese è fuori dal progetto del Tottenham eContatti in corso tra Giuntoli e Paratici per unUn affare in stile Anguissa. Il Napoli fa sul serio e De Laurentiis è pronto a regalare qualche colpo importante a Luciano Spalletti per rilanciare il Napoli.