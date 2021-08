Luciano Spalletti sarà accontentato e avrà il rinforzo richiesto a centrocampo per completare l'organico in queste ultime ore di calciomercato. Il Napoli ha ricevuto infatti il via libera dal Fulham per André Zambo Anguissa, mediano classe '95 che ha indossato in passato anche le maglie di Olympique Marsiglia e Villarreal e che era stato un obiettivo anche del Milan.



Dopo aver raggiunto l'intesa col calciatore, il club azzurro ha convinto pure la società londinese ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro e in queste ore Zambo Anguissa sosterrà le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Spalletti è stato accontentato e avrà presto il giocatore che avrà il compito di far pesare il meno possibile l'assenza dell'infortunato Demme.