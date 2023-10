In diretta a Radio Punto Nuovo, l'avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo e in passato consulente legale per il Napoli, ha parlato così del possibile boicottaggio della Supercoppa Italiana da parte di Napoli e Fiorentina: "Non si può escludere il rischio di penalizzazione per il Napoli in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa italiana in terra araba. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può procedere serenamente a contestarla. Se non si partecipa ad una competizione di campionato o della Supercoppa, la sanzione prevista è di sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione. Un qualcosa che decadrebbe in caso di cause di forza maggiore, che potrebbe sussistere se si considera la situazione di guerra della vicina Israele e della crisi in Medio Oriente".