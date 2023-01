Il Napoli travolge la Juventus nel big match del Maradona e scappa via verso lo scudetto. Nonostante non sia ancora finito il girone di andata in Serie A, la formazione di Luciano Spalletti ha un vantaggio di nove punti sul Milan e dieci sulla coppia Inter-Juventus che le permettono di guardare con grandissima fiducia al futuro. Il terzo scudetto del Napoli non è un sogno ma un’ipotesi concreta secondo gli esperti che vedono Osimhen e compagni con il tricolore sul petto a 1,30. Una quota molto bassa che esalta ancora di più i meriti degli azzurri se si pensa al distacco nei confronti delle dirette avversari. Inter, Juventus e Milan, infatti, sono alla pari nell’inseguimento ai campani anche perché accomunate dallo stesso problema, la mancanza di continuità. I nerazzurri, dopo aver battuto lo stesso Napoli, hanno pareggiato con il Monza e vinto di misura con il Verona; i campioni d’Italia hanno racimolato due punti nelle ultime due uscite e la formazione di Allegri è uscita con le ossa rotta dallo scontro diretto. L’impresa di riprendere la capolista appare davvero ardua tanto che lo scudetto per una tra Inter, Juventus e Milan pagherebbe 9 volte la posta. Le tre inseguitrici possono però consolarsi perché se il tricolore appare sempre più lontano, la qualificazione alla Champions League è nelle loro mani. Con il Napoli che, virtualmente, ha già un posto tra le prime quattro, gli esperti Sisal ritengono che saranno proprio Inter, Juventus e Milan a rappresentare l’Italia nella competizione europea più importante il prossimo anno. Nonostante ci siano 6 squadre raggruppate in appena 4 punti, le due milanesi e i bianconeri partono avanti rispetto ad Atalanta, Lazio e Roma. Se l’Inter viene data ai primi 4 posti a 1,16, Juventus e Milan sono incollate vista la quota di 1,20. Devono compiere una bella impresa le tre formazioni che sognano di tornare in Champions: la Roma di Mou, che manca dalla competizione da quattro anni, è offerta a 4,00 mentre si sale leggermente per Lazio e Atalanta che si giocano a 4,50.