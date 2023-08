Se il Napoli lo scorso anno ha vinto lo scudetto e si è dimostrato straripante per tutta la stagione è anchePochi infortuni di natura muscolare, se si va a considerare l'intera annata. Dunque, oltre ai risultati, anche la parte atletica ha l'asticella molto alta.quando si inizierà a fare sul serio (con l'inizio del campionato) sono convinti che ci sarà un rendimento top sotto ogni aspetto. Nel frattempo, però, qualche problema fisico c'è stato,Il lavoro è cambiato, questo si sa, si vede maggior lavoro a secco, corsa blanda, e presumibilmente ci sarà da adattarsi a questa nuova metodologia.- Ad inizio ritiro non hanno lavorato con la squadra Gaetano e Lozano, che si portavano dietro dei problemi già pregressi. Il messicano è rientrato, il classe 2000 azzurro no. Nel frattempo, però, c'è stata una successione di stop più o meno gravi. Il primo è statostop per lui in Trentino, ma regolarmente in campo in tutti gli appuntamenti.distrazione di primo grado del retto femorale destro undici giorni fa per lui e rientro previsto direttamente contro il Frosinone. Poi il turno di, fermatosi già due volte. A Castel di Sangro la successione di problemi muscolari, a partire da, passando per Coli, fino al Cholitoe gli ultimi di giornata. Discorso a pare per, già al terzo giorno fuori per l', e per, che oggi è stato costretto a dare forfait a causa di un. Senza dimenticare gli altri infortuni di, cioè(allarme immediatamente rientrato tre giorni fa) e(trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro). C'è bisogno di invertire questo trend, ormai siamo a poco più di due settimane dall'inizio.