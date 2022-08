Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta è andata in scena l'amichevole contro laDavanti a 37 mila tifosi presenti c'è stata la presentazione di tutti gli otto nuovi acquisti.che ha già conquistato tutti. In campo dal primo minuto sono andati i nuovi arrivati Sirigu, Ostigard, Olivera, Ndombele, Simeone e Raspadori. La gara è terminata sul risultato di 3-0 grazie alle reti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin. Questi ultimi due sono entrati nella ripresa e all'attaccante classe 2003 sono bastati solo cinque minuti per involarsi verso la porta e trovare il gol.- Era tra gli uomini più attesi,Grande sicurezza in mezzo al campo con estrema pulizia del gioco e scelte sempre corrette, a cui bisogna aggiungere le importanti qualità fisiche grazie alle quali è andato a fare a sportellate con gli avversari non perdendo mai un duello. Deve ancora crescere sotto il profilo della condizione, perché è apparso un po' statico.che al 57' ha recuperato palla con un bel controllo a seguire saltando l’avversario. Poi la gran botta da fuori con il destro che non ha lasciato scampo a Danilo Russo, portiere della Juve Stabia. Primo test superato, con l'addio di Fabián Ruiz il Napoli sembra avere ugualmente le spalle coperte.- Per Olivera non si trattava di un primo test dato che ha già esordito in maglia azzurra. Buona, comunque, la sua prova, fatta di tanta spinta sull'out mancino. Prima apparizione, invece, per Sirigu che ha dovuto ricorrere agli straordinari in un paio di occasioni, soprattutto nel primo tempo quando Pandolfi ha calciato da centrocampo cercando di sorprenderlo ma il portiere campione d'Europa è stato bravo a scappare velocemente indietro e a chiudere lo specchio. Risposte positive anche da Ostigard che oramai è integrato al gruppo da oltre un mese e ha mostrato la solita rocciosità che lo contraddistingue. Devono ancora inserirsi al meglioha avuto qualche spunto interessante ma è ancora all'inizio del suo percorso azzurro. Spalletti nel complesso può ritenersi soddisfatto e negli ultimi quindici minuti ha dato spazio anche a sei ragazzi della Primavera che si sono disimpegnati bene. Ora i pensieri sono rivolti alla prossima, domenica ci sarà la trasferta con la Fiorentina e