Il Napoli da questa sera sarà in ritiro a Palazzo Caracciolo, noto hotel in pieno centro della città. Il primo ad arrivare è stato Osimhen, che oggi ha svolto lavoro di scarico e recupero in vista del match contro la Juve.

Dopo il centravanti nigeriano è stato il momento del resto della squadra. Ecco la prima volta di Anguissa che ha già conquistato i tifosi napoletani. Per lui i primi tifosi che lo hanno acclamato: “Zambo, Zambo”.