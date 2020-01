Stanislav Lobotka è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore slovacco ha raggiunto in mattinata la clinica Villa Stuart a Roma per sottoporsi ai tradizionali controlli medici, prima della firma sul contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione con la sua nuova squadra.



Lobotka, atteso in tribuna stasera all'Olimpico per assistere alla partita tra la squadra di Gattuso e la Lazio, è stato acquistato dal Celta Vigo per 20 milioni di euro più 4 di bonus.