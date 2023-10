Hanno dato una grossa mano le vittorie controper non sprofondare, con il pericolo dietro l'angolo essendoci stata una settimana molto movimentata con la panchina di Garcia messa fortemente in discussione in seguito a risultati deludenti. Decisione presa, si riparte tutti insieme ma ora occorre passare dalle parole ai fatti. Perché il Napoli è campione d'Italia in carica e deve rimettersi subito in carreggiata per difendere lo scudetto.- La classifica non consente eccessivo ottimismo, soli 17 punti conquistati fin qui sono poca roba. Con l'Inter capolista che è 5 punti più in avanti. I punti contro le squadre più abbordabili sulla carta sono anche stati fatti, il problema è sorto quando il tasso qualitativo avversario si è alzato. Infattiin questo avvio di stagione: tre squadre che possono contare su calciatori di un livello simile a quello degli azzurri (chi più, chi meno). Adessoun'altra squadra che ha del talento in più rispetto alla media. I rossoneri non vivono un periodo esaltante (zero punti e zero gol segnati nelle due partite dalla ripresa dopo la sosta), ma restano comunque una diretta concorrente.- Tre i ko incassati, dunque, e quindi ecco arrivato il momento più importante.. Al Napoli questa vittoria serve tantissimo, battere il Milan significherebbe trovare tre punti contro una diretta concorrente, accorciare a meno 1 dai rossoneri e non perdere terreno rispetto all'Inter. Già, perché dovessero vincere i nerazzurri e frenare gli uomini di Garcia, il gap diventerebbe importante: 7 oppure 8 punti di distacco. Un'ipotesi che da Napoli non vogliono prendere in considerazione, il momento della verità sarà domani e il l'ostacolo "big" va immediatamente superato.