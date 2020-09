Oggi è ufficialmente iniziata l'avventura dicon la maglia del Napoli. L'attaccante ex Spal sarebbe dovuto partire con il gruppo per il ritiro a Castel di Sangro, ma così non è stato: lo scorso 20 agosto, a quattro giorni dalla partenza per l'Abruzzo,Così è scattato l'isolamento e non ha potuto prendere parte alla preparazione con il resto della squadra. Ieri il giocatore è arrivato a Napoli e oggicon i suoi nuovi compagni. Non è mancata l'emozione da parte che ha scritto così sui social: "Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli".- Lo scorso 30 gennaio il Napoli metteva a segno un'operazione in vista della stagione 2020/21, quella che portava Petagna a vestire la maglia azzurra. Un acquisto fatto un po' per puntare sulle qualità fisiche del giocatore e un po' per la paura di perderea parametro zero (che non aveva ancora rinnovato).dove però è rimasto in prestito fino a fine campionato. Per lui un quinquennale da quasi 2 milioni di euro a stagione.. Dalle sue parole è sempre emersa la voglia di restare in azzurro giocandosi le sue carte. In questi giorni cercherà di convincere Gattuso a tutti i costi. In rosa non c'è un attaccante con le sue caratteristiche, conche non è un ariete capace di giocare di fisico spalle alla porta eè sì alto, ma parliamo di un velocista capace di essere devastante in campo aperto. Infine, fuori dai progetti azzurri. Gattuso quindi lo studierà, capirà cosa potrà dare in più a questo Napoli, considerando soprattutto la partenza di Milik oramai ad un passo.- Dopo che Gattuso avrà fatto tutte le valutazioni del caso verrà presa una decisione sul suo futuro. Non è esclusa una cessione in prestito, alcune pretendenti che stanno sondando il terreno per rinforzare il proprio organico. Tra queste ci sono, ma anche lache è alla ricerca di un nuovo centravanti, così come il. Ovviamente illo girerebbe altrove solo per farlo giocare, altrimenti meglio tenerlo come riserva di Osimhen e Mertens in azzurro. Prima di procedere, però, oltre alla cessione di Milik va definita anche quella di Fernando Llorente, altrimenti il parco attaccanti risulterebbe veramente troppo ampio.