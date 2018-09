In estate è stato corteggiato a lungo da diversi club. Inter, Napoli, Paris Saint Germain e Barcellona hanno sondato il terreno per lui, ma alla fine Stanislav Lobotka è rimasto al Celta Vigo. Rimasto sì, ma solo fino a gennaio perchè la volontà del centrocampista slovacco classe '94 è quella di provare un'esperienza più importante nella sua carriera.



"VOGLIO LA CHAMPIONS" - “Sì, in estate c’erano offerte da diversi club, ma giocherò con il Celta almeno per metà stagione. Futuro? È chiaro che tutti i calciatori del Celta vogliano provare un’avventura in un club più grande in Europa. Nel calcio, tutti vogliono giocare in Champions League. Ad ogni modo, sono felice qui, mi concentro sul fare bene con Celta, poi a gennaio vedremo cosa succede”.



INTER, NAPOLI E LA CLAUSOLA - E gennaio potrebbe essere il mese giusto per Inter e Napoli per tentare un nuovo affondo. E la parola Champions è la chiave per poter anche solo avviare l'eventuale trattativa. Lobotka ha fissato i suoi paletti anche se trattare con il suo entourage potrà essere semplice. Attraverso l'eventuale passaggio del turno in Champions League, invece, si potrebbe sbloccare il budget necessario a pagare la clausola rescissoria da 42 milioni presente nel suo contratto o, quantomeno, iniziare a trattare con il Celta. Se Inter e Napoli, invece, avranno già detto addio alla più importante competizione per club allora Lobotka potrebbe guardare altrove, con l'interesse del Barcellona che non si è mai realmente azzerato.