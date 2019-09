In passato è stato obiettivo di mercato di Napoli e Juventus, oggi è uno dei pochi calciatori dell'Atletico Madrid a non aver ancora collezionato minuti in stagione. Sotto contratto fino a giugno 2023, Santiago Arias può diventare un'idea per il Milan, non convinto a pieno della tenuta fisica di Conti e dunque alla ricerca di un'alternativa di Calabria.