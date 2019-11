La notizia secondo la quale la Juve avrebbe deciso di stanziare 40 milioni di euro per ​Erling Haaland rimbalza anche dall'Inghilterra. Il Daily Mail riporta però che oltre ai bianconeri e al Napoli, la fila per l'attaccante del Salisburgo è davvero lunga: sul norvegese ci sarebbero anche ​Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco e Chelsea. Il rischio di un'asta serrata a giugno per il 19enne è sempre più alto.