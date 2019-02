Cercato da Napoli e Juve, Christian Kouamé, attaccante del Genoa, parla a Sky Sport dopo il pari col Sassuolo: "Anche l'anno scorso a Cittadella abbiamo deciso di non dire niente con il nostro procuratore. Noi pensiamo soltanto alla squadra dove giochiamo. Sono sempre stato sereno, ho sempre cercato di fare quello che so fare in campo. Prandelli? Mi chiede di partire da fuori per tagliare dentro, senza palla. Io cerco solo di giocare, mi interessa solo questo".



SU PIATEK - "Ci siamo sentiti. Quando ho fatto il gol ad Empoli mi ha scritto".