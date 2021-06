Dopo una grande stagione in Serie A, l’Europeo che sta per iniziare può consacrare definitivamente il suo talento a livello mondiale. Intanto,gli hanno già messo gli occhi addosso e sono pronti a darsi battaglia in uno dei più consueti Clasicos di mercato.De Laurentiis. Fabian ha giocato una seconda parte di stagione in crescita costante, da dominatore tecnico del centrocampo e piace a molte squadre, soprattutto in Spagna., dove potrebbe arrivare la sua consacrazione definitiva,. Fabian è legato a Napoli fino al 2023 e ha un ingaggio sostenibile: 1,5 milioni all’anno. Considerando però i 30 milioni di euro che erano costati al patron partenopeo per portarlo nella capitale campana strappandolo al Betis Siviglia, il Napoli. Perciò, a meno che non rinnovi ancora,, ma il mercato è ancora lunghissimo.Si prospetta quindi un restyling per il centrocampo di Spalletti, con Bakayoko e, forse, Fabian Ruiz che dovranno essere sostituiti., mediano del Bordeaux, i piedi, la fantasia e le geometrie dello spagnolo saranno molto più difficili da rimpiazzare. Senza Champions, poi, la fantasia servirà anche al DS Giuntoli che avrà il compito di regalare al tecnico toscano un degno sostituto del regista andaluso.Secondo Radio Catalunya,, per il quale i blaugrana sono stati sopraffatti dallo strapotere economico del PSG,, il Barcellona, per dare tempo ai giovanissimi canterani Pedri, Moriba e Puig, di crescere senza troppe pressioni. Fabian Ruiz poi, per qualità e geometrie,del Camp Nou.Si prospetta però un, l’ennesimo quando in gioco c’è un talento della nazionale spagnola. Secondo Radio Kiss Kiss, emittente molto vicina al club campano, c’è infatti anche il Real Madrid sul centrocampista classe ’96. Al Bernabéu il suo principale sponsor è proprio, chee ha bisogno di forze nuove in mediana. Ad oggi, infatti,(35 per il pallone d’oro croato e 31 per il metronomo tedesco).Fra 6 giorni la Spagna farà il suo esordio ad Euro 2020 e. Se il vertice basso sarà uno fra Busquets e il suo erede Rodri, sugli interni è tutto apertissimo e Fabian. Intanto, nell’ultima amichevole prima dell’inizio del torneo, il titolare è stato lui, che,. È quindi normale che i due club che esportano la qualità e lo spettacolo offerti dal calcio spagnolo in tutto il mondo, Barcellona e Real Madrid, siano pronte a darsi battaglia pur di mettergli addosso la propria camiseta.