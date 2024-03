Napoli e Lazio, occhi puntati su un ex Milan

"Attualmente stiamo attraversando un periodo difficile con il club, c'è appena stato un cambio allenatore. Spero che ci riprenderemo presto e che il nuovo allenatore possa dare il suo contributo. Io non sono stato schierato più tante volte da titolare dopo l'infortunio che ho avuto, ma ora mi sento di nuovo in forma". Parole di Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg, che è stato a un passo dalla Fiorentina nella scorsa estate. Le scelte, sia da parte dei viola che del Wolfsburg, sono state differenti.



Ora Vranckx ha un accordo fino al 30 giugno del 2025 e, con ogni probabilità, finirà sul mercato. Numerosi club ne hanno seguito l'evoluzione negli ultimi tempi, dal Napoli alla Lazio, ma anche il Milan a novembre aveva pensato a un ritorno. Può diventare un'occasione di mercato per giugno, quando - appunto - sarà a dodici mesi dalla scadenza.