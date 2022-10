Il Napoli continua a volare e si prende il primo posto solitario in classifica, dopo il pari tra Atalanta e Udinese. Gli uomini di Spalletti hanno centrato un’altra goleada esterna in casa della Cremonese, e il titolo vale ora tra il 3 di Planetwin365 e il 3,25. I bookmaker confermano il testa a testa con il Milan uscito vincente in maniera perentoria dal big-match di campionato contro la Juventus e dato subito dietro gli azzurri, a 3,50. Proprio i bianconeri, invece, vivono un momento di profondo smarrimento: l'offerta per la squadra di Allegri si è impennata tra quota 13 e 15, la valutazione più alta a questo punto della stagione da oltre dieci anni. Una crisi evidente anche nel confronto con ottobre 2015, altro momento di buio bianconero: sette anni fa, dopo il ko con il Sassuolo e il -11 dalla vetta, la Juve era infatti data a 6 volte la posta. Tornando a oggi si registra invece un'Inter che, tornata al successo contro il Sassuolo, recupera terreno e si piazza a 5,50, mentre sale a 8 il primo storico trionfo dell’Atalanta. Davanti alla Juventus c'è ora anche la Roma, vincente contro il Lecce e ora fissata a 12 volte la posta.