Record negativo per il Napoli di Carlo Ancelotti: è la squadra che colpisce più pali e traverse, nei principali campionati continentali: questa l'analisi de Il Mattino: Sono già 20 le circostanze in cui un calciatore del Napoli ha fatto tremare un palo o una traversa con una netta distanza dalle altre squadre di Serie A: la Juve è seconda con 13 legni colpiti, la Roma a 12 e Bologna e Lazio a 10 pali colpiti. "Tanto per non farsi mancare nulla, quello del Napoli è un primato non solo italiano, ma anche europeo: tra i cinque principali campionati continentali, per una strana perfidia del destino, solo il Chelsea di Sarri, per tre anni tecnico degli azzurri, tiene il passo della sfiga, con 18 legni certificati in Premier League. Chi ha contribuito più degli altri, finora, al primato dei legni del Napoli è Lorenzo Insigne: con il rigore calciato sul palo contro la Juventus, salgono a 6 i legni dell'attaccante napoletano. Milik e Callejon sono a 4 legni ciascuno. Dopo i due pali ai bianconeri, anche Piotr Zielinski è entrato nella Top 15 stilata dalla Lega. In campo europeo, solo Lionel Messi è stato più sfortunato di Lorenzo Insigne: 7 i pali della Pulce.