Napoli e Roma a caccia di un ds: Tare per la Fiorentina

Si muove il mercato dei direttori sportivi. Sirene inglesi per Frederic Massara. Dopo le voci sul Napoli (in alternativa all'ex giallorosso Tiago Pinto, Tony D'Amico dell'Atalanta, Sean Sogliano del Verona e Pietro Accardi dell'Empoli) o di un possibile ritorno alla Roma, l'ex milanista è stato accostato al Liverpool, che però sembra deciso a puntare su Richard Hughes del Bournemouth. Quest'ultimo era stato associato pure alla Roma, ora sulle tracce di François Modesto del Monza e di Nicolas Burdisso della Fiorentina. Dove si parla del possibile addio di Daniele Pradè e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i rumors vogliono l'ex laziale Igli Tare nome forte per i viola.



EX JUVE - Parma ed Empoli cercano di convincere Matteo Tognozzi del Granada a tornare in Italia. Salernitana e Catanzaro possono tornare alla carica per Giovanni Manna, braccio destro di Cristiano Giuntoli alla Juventus.