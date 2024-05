Napoli: è scattato il rinnovo di Meret, ma vuole una nuova trattativa

37 minuti fa



Alex Meret e il Napoli resteranno insieme almeno per un'altra stagione. Nel contratto dle giocatore era infatti presente una clausola di rinnovo automatico del contratto di un'altra stagione che il club azzurro ha fatto scattare e che ha spostato al 30 giugno 2025 la nuova scadenza.



Il portiere italiano classe 1997 vuole però sedersi attorno a un tavolo con la società per discutere del suo futuro. Vorrebbe che il prolungamente sia frutto di una trattativa e non di una forzatura contrattuale e, soprattutto vorrebbe capire chi siederà in panchina la prossima stagione in modo da capire chiaramente quello che potrà essere il suo ruolo.