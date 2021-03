Uno dei nodi da sciogliere a Napoli è quello legato al reparto difensivo. Per la prossima stagione potrebbe esserci una piccola rivoluzione, con Maksimovic che sicuro andrà via - essendo in scadenza di contratto - e la posizione di Koulibaly non sembra essere così ferma.



Giuntoli segue da tempo Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. La Gazzetta dello Sport oggi racconta che il giocatore argentino ha aperto ad un trasferimento al Napoli, disposto ad investire fino a 15 milioni di euro per portarlo in azzurro. Senesi sarebbe il sostituto di Koulibaly nel caso in cui il senegalese dovesse partire in direzione Liverpool. De Laurentiis aspetta un'offerta di almeno 50 milioni di euro da parte dei Reds.